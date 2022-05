Ereignet hatte sich der Unfall kurz vor 22.00 Uhr. Der 57-Jährige - ebenfalls polnischer Staatsbürger - war mit seinem Wagen auf dem ersten Fahrstreifen der A5 in Richtung Wien unterwegs gewesen. Der Fußgänger hatte sich laut Polizei von rechts in Richtung Betonleitwand in Bewegung gesetzt. Der Autofahrer verriss das Kfz und machte eine Notbremsung, ein Kontakt konnte aber nicht verhindert werden.