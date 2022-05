Weiter Entspannung in der Corona-Pandemie in Österreich

Die Lage in der Corona-Pandemie entspannt sich in Österreich weiter. Von Mittwoch auf Donnerstag wurden 3.293 Neuinfektionen gemeldet, was unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage mit 3.550 liegt. Die Sieben-Tage-Inzidenz fiel laut Ministerien von 297,2 auf 276,7 Fälle pro 100.000 Einwohner. Auch im Krankenhaus mussten weniger Patientinnen und Patienten wegen SARS-CoV-2 behandelt werden. Lediglich auf den Intensivstationen gab es einen leichten Anstieg.