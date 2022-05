Frau an Schule in Bremerhaven angeschossen

Mit einer Schusswaffe noch unbekannter Art hat ein Mann am Donnerstag in einer Schule in Bremerhaven an der deutschen Nordseeküste eine Frau verletzt. Die Beschäftigte des Gymnasiums wurde ins Krankenhaus gebracht, sagte eine Polizeisprecherin. Ob Lebensgefahr bestand, war zunächst unklar. Weitere Angaben zu der Verletzten machte die Polizei vorerst nicht. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Zu seinem Motiv sei noch nichts bekannt, so die Sprecherin.