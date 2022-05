Klimaticket verkauft sich besser als erwartet

Das Klimaticket verkauft sich besser als von Infrastrukturministerin Leonore Gewessler (Grüne) erwartet. Wie die Ressortchefin in der "Fragestunde" des Nationalrats am Donnerstag bekannt gab, wurde die in ganz Österreich gültige Fahrkarte bereits 160.000 Mal erworben. Der Zielwert sei 120.000 gewesen.