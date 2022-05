Mopedlenkerin in Oberösterreich tödlich verunglückt

Eine 16-Jährige aus dem Bezirk Kirchdorf ist am Mittwoch mit ihrem Moped im Gemeindegebiet von Edlbach in Oberösterreich tödlich verunglückt. Die Jugendliche sei gegen 19:25 Uhr beim Abbiegen mit dem Pkw eines 28-Jährigen aus dem Bezirk Kirchdorf kollidiert, teilte die Polizei am Donnerstag in der Früh mit.