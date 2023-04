In den letzten Jahren hat es fast täglich Einsätze der chinesischen Luftwaffe in der Nähe Taiwans gegeben. Doch zur Zeit sind die Spannungen gestiegen. Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen ist auf dem Weg nach Lateinamerika, wird aber auf dem Hin- und Rückflug Zwischenstopps in New York beziehungsweise Los Angeles einlegen.

Es wird spekuliert, dass sie dabei den Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, trifft. China hat gewarnt, ein solches Treffen wäre eine Provokation, auf die man reagieren werde. Taiwan hat die Warnungen zurückgewiesen. Die Regierung in Washington forderte China am Mittwoch auf, den Zwischenstopp Tsai Ing-wens nicht als Grund vorzuschieben, um aggressiver gegen Taiwan vorzugehen.

China hatte im August des Vorjahrs nach einem Besuch der damaligen Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in Taipeh Militärmanöver in der Umgebung Taiwans veranstaltet.