Taliban töteten mindestens vier Polizisten in Pakistan

In Pakistan sind bei einem Angriff durch die pakistanischen Taliban mindestens vier Polizisten getötet worden. Sechs weitere wurden verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach stürmten Taliban-Kämpfer in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa in der Nacht auf Donnerstag erst einen Polizei-Checkpoint mit Waffengewalt und attackierten anschließend ein Fahrzeug der Sicherheitsbehörden mit einer Bombe. Die pakistanischen Taliban reklamierten den Anschlag für sich.