Italien: Zahl der Migrantenankünfte seit 2023 vervierfacht

Trotz der Rechtsregierung in Rom hat sich die Zahl der Migrantenankünfte in Italien seit Anfang 2023 vervierfacht. Seit Anfang Jänner wurden nach offiziellen Angaben des Innenministeriums in Rom bereits knapp 27.000 Bootsmigranten registriert - weit mehr als viermal so viele wie im gleichen Vorjahreszeitraum (6.543). Allein am vergangenen Wochenende kamen 5.573 Menschen an den süditalienischen Küsten an.