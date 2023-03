London und Brüssel besiegeln Nordirland-Kompromiss

Die britische Regierung und die EU-Kommission wollen den Ende Februar geschlossenen Kompromiss im Streit um die Brexit-Regeln für Nordirland am Freitag endgültig besiegeln. Dazu werden der britische Außenminister James Cleverly und EU-Kommissionsvize Maros Sefcovic in der britischen Hauptstadt zusammentreffen, wie das Außenministerium in London in der Nacht zum Freitag mitteilte. Das britische Unterhaus hatte dem Kompromiss am Mittwoch mit überwältigender Mehrheit zugestimmt.