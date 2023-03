Militär: Rakete aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert

Militante Palästinenser im Gazastreifen haben nach Militärangaben eine Rakete in Richtung Israel abgefeuert. Das Geschoss sei nahe der Grenze in offenes Gebiet gefallen, teilte die israelische Armee am Samstag mit. Das Luftabwehrsystem Iron Dome sei nicht aktiv worden. Im grenznahen Kibbutz Nahal Oz im Süden Israels ertönten Warnsirenen. Zunächst bekannte sich keine Gruppierung in dem Küstenstreifen zu dem Abschuss.