Wyoming verbietet als erster US-Staat Abtreibungspille

Inmitten des Kampfes um ein umfassendes Abtreibungsverbot in den USA hat Wyoming als erster US-Staat Abtreibungspillen untersagt. Bei der Unterzeichnung eines entsprechenden Erlasses forderte Gouverneur Mark Gordon die Abgeordneten am Freitag auf, einen Schritt weiterzugehen, ein vollständiges Abtreibungsverbot in die Verfassung des US-Staates aufzunehmen und es den Wählern zur Abstimmung vorzulegen. Er werde im Kampf gegen Abtreibungen nicht nachgeben, so der Republikaner.