"Ich werde keine genauen Summen nennen, aber es sind beträchtliche Beträge", sagte Trehörning. Anfang Februar war ein Mann in Schweden wegen des mutmaßlichen Versuchs der Terrorfinanzierung der PKK verhaftet worden. Die Spitzenbeamtin betonte jedoch, dass von der PKK kein direktes Attentatsrisiko ausgehe.

Schweden hatte sich im Mai 2022 gemeinsam mit Finnland um den NATO-Beitritt beworben. Dem Antrag müssen alle Mitgliedsländer zustimmen. Die Türkei weigert sich aber bisher, mit der Ratifizierung der sogenannten Beitrittsprotokolle den Weg für die Aufnahme der nordischen Länder in die NATO freizumachen. Ankara wirft Schweden vor, nicht entschieden genug gegen Personen und Gruppierungen vorzugehen, die die Türkei als terroristisch einstuft. Dazu gehört die PKK, die auch in der EU auf der Terrorliste steht.

Um den Streit beizulegen, hatte Schweden der Türkei im Juni einen verstärkten Einsatz gegen Terrorismus zugesagt. In diesem Sommer soll in Schweden ein neues Gesetz zur Bekämpfung der Unterstützung von Terrororganisationen in Kraft treten. "Das Gesetz wird uns die Möglichkeit geben, schon eingreifen zu können, wenn jemand beginnt, sich in einer Terrororganisation zu engagieren", sagte Trehörning der Nachrichtenagentur TT.