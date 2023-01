Bei dem russischen Raketenangriff im Ort Schewtschenkowe im Osten der Ukraine wurde laut Behördenangaben eine Frau getötet. Mehrere Menschen seien bei dem Angriff im Osten der Ukraine verletzt worden, teilte der Gouverneur der Region Charkiw, Oleh Synehubow, mit. Sie würden in Krankenhäusern behandelt. Der Sender Suspilne sendet Videos, in denen Rettungskräfte Trümmer beiseite räumen, ein großer Krater ist zu sehen.

Nach Angaben der ukrainischen Nachrichtenagentur Ukrinform wurde ein Markt in Schewtschenkowe angegriffen. Sieben Menschen seien zudem verletzt worden.

Pro-russische Separatisten nahmen eigenen Angaben zufolge das Dorf Bachmutske in der Nähe von Bachmut ein. Das Dorf sei "von den Streitkräften der Russischen Föderation befreit" worden, erklärten die Behörden der Separatisten am Montag im Onlinedienst Telegram. Die Nachrichtenagentur AFP konnte die Angaben zunächst nicht unabhängig verifizieren. Das Dorf Bachmutske liegt nordöstlich von Bachmut und direkt vor der Stadt Soledar, um die ebenfalls heftig gekämpft wird.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte in seiner abendlichen Videobotschaft am Sonntag, das Gebiet zwischen den beiden Städten sei "einer der blutigsten Orte an der Front". Obwohl der größte Teil der Stadt durch russische Angriffe zerstört worden sei, gebe es kein Durchkommen für die russischen Truppen. "Bachmut hält trotz allem stand", so Selenskyj.

Die russischen Truppen konzentrieren derzeit ihre Angriffe auf den Osten der Ukraine. Seit Monaten versuchen sie und die russische Söldnergruppe Wagner die Kleinstadt Bachmut einzunehmen.