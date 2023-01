UNO sieht größte Fluchtbewegung seit Zweitem Weltkrieg

Der russische Angriff auf die Ukraine hat laut UNO-Flüchtlingshochkommissariat zur größten Fluchtbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg geführt. Das Ausmaß und die Geschwindigkeit seien ohne Beispiel in der Geschichte von Flucht und Vertreibung seit 1945, hieß es am Sonntag in einer Mitteilung. "Mehr als 7,9 Millionen Menschen sind aus dem Land geflohen, weitere 5,9 Millionen sind innerhalb der Ukraine vertrieben", sagte die UNHCR-Vertreterin in Deutschland, Katharina Lumpp.