Annäherung zwischen Türkei und Syrien bei Treffen in Moskau

Nach Jahren der diplomatischen Eiszeit zwischen der Türkei und Syrien haben sich die Verteidigungsminister beider Länder in Moskau getroffen. An den Gesprächen hätten auch der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu sowie die Geheimdienstchefs aller drei Länder teilgenommen, teilte das Verteidigungsministerium in Ankara am Mittwoch mit. Der Bürgerkrieg in Syrien dauert mittlerweile schon mehr als elf Jahre an.