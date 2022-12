"Reichsbürger" von Tirol nach Deutschland ausgeliefert

Ein im Zuge der deutschen "Reichsbürger"-Razzia in Österreich festgenommener Mann ist am Mittwoch nach Deutschland ausgeliefert worden. Staatsanwaltssprecher Hansjörg Mayr bestätigte gegenüber der APA einen entsprechenden Bericht des ORF Tirol. Nähere Informationen konnte Mayr indes nicht bekanntgeben, da dies nun Sache der deutschen Justiz sei. Der 62-Jährige wurde vor zwei Wochen in Kitzbühel festgenommen und in die Innsbrucker Justizanstalt gebracht.