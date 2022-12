EU-Gipfel: Gaspreisdeckel vertagt, Sondergipfel zu Migration

Die EU will nach monatelangem Streit ihren Beschluss für einen europäischen Gaspreisdeckel fassen - allerdings erst kommende Woche. Es gebe einen "deutlichen" Auftrag der 27 EU-Staats- und Regierungschefs an die EU-Energieminister am Montag, eine Lösung zu finden, sagte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) nach dem EU-Gipfel am späten Donnerstagabend in Brüssel. Allerdings müssten Verfügbarkeit und Leistbarkeit von Gas sichergestellt werden.