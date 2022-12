Demos auf Malta gegen Lockerung des Abtreibungsverbots

Auf Malta haben am Sonntag tausende Menschen gegen Änderungen an dem strikten Abtreibungsverbot protestiert. An der größten Demonstration auf der Inselgruppe seit Jahren nahmen auch der oberste katholische Bischof des Landes und der Führer der konservativen Opposition teil. Das traditionell katholische Malta ist der einzige EU-Staat, der Abtreibung generell verbietet. Dies gilt selbst dann, wenn das Leben oder die Gesundheit einer Frau durch die Schwangerschaft gefährdet ist.