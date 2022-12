Zwei Tote bei seltenen Protesten in Syrien

Bei seltenen Protesten in Syrien ist es am Sonntag zu Zusammenstößen mit mindestens zwei Toten gekommen. Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte, gingen in der mehrheitlich von Drusen bewohnten Stadt Suweida im Süden des Landes hunderte Menschen gegen die schlechten Lebensbedingungen auf die Straße. Als Demonstranten ein Regierungsgebäude stürmten und ein Bild von Präsident Bashar al-Assad von der Fassade entfernten, schritt die Polizei ein.