Üblicherweise fliegt die israelische Luftwaffe ihre Angriffe auf Militäreinrichtungen in der Dunkelheit. Israel greift seit Jahren immer wieder Ziele in Syrien an, die es als iranisch und vom Iran unterstützt bezeichnet. Seit Beginn des Krieges in Syrien 2011 unterstützt der Iran den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad. Das israelische Militär hat seine Angriffe auf syrische Flughäfen verstärkt, auch auf den Internationalen Flughafen von Damaskus. In diplomatischen und Geheimdienstkreisen in der Region heißt es, dass so zunehmende Waffenlieferungen des Irans für seine Verbündeten in Syrien und im Libanon auf dem Luftweg unterbunden werden sollen.