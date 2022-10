Süd- und Nordkorea feuern Warnschüsse ab

An der umstrittenen Seegrenze zwischen Nordkorea und Südkorea haben beide Seiten Warnschüsse abgefeuert. Ein nordkoreanisches Handelsschiff habe am Montag in der Früh die Seegrenze zu Südkorea überquert, woraufhin die südkoreanische Armee die Warnschüsse abgegeben habe, zitierte die Nachrichtenagentur Yonhap den Generalstab der südkoreanischen Streitkräfte. Die nordkoreanische Armee warf Südkorea ihrerseits Grenzverletzungen vor und feuerte ebenfalls Schüsse ab.