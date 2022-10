Verhaftung von Österreicher im Iran bestätigt

Das Außenministerium bestätigt am Donnerstag die Verhaftung eines Österreichers bei den Protesten im Iran. Dem Österreicher werde ein Delikt vorgeworfen, das nicht in Zusammenhang mit den Demonstrationen stehe, teilte das Außenministerium in einer Stellungnahme an die APA mit. Die halbamtliche iranische Nachrichtenagentur Fars hatte am Mittwoch gemeldet, dass sich 14 Ausländer, darunter ein Österreicher, in Haft befänden.