Afghaninnen protestieren weiter für ihr Recht auf Bildung

In der afghanischen Haupstadt Kabul haben Frauen am Dienstag erneut für ihr Recht auf Bildung demonstriert. Die Proteste seien von den regierenden Taliban gewaltsam aufgelöst worden, hieß es in lokalen Medien. Wie Videos in sozialen Medien zeigten, forderten die demonstrierenden Frauen nicht nur den Zugang zu Bildung. Auch warfen sie der Weltgemeinschaft vor, die Frauen in Afghanistan vergessen zu haben.