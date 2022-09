Israelischer Offizier und zwei Palästinenser getötet

Bei einem Schusswechsel am Übergang zum Westjordanland sind am Mittwoch ein israelischer Offizier und zwei bewaffnete Palästinenser getötet worden. Zwei Verdächtige hätten sich dem Grenzzaun nahe des Übergangs Gilboa genähert, teilte die israelische Armee mit. Israelische Soldaten sollen daraufhin zunächst Warnschüsse in die Luft abgegeben haben. Die Palästinenser hätten dann das Feuer auf sie eröffnet und die Soldaten zurückgeschossen.