Die Serie von Anschlägen habe am Mittwoch begonnen, sagte der Militärberater. Bisher seien mindestens 80 Menschen getötet worden, unter ihnen Soldaten, Polizisten, Zivilisten sowie Terroristen. Dass die in Somalia angesiedelte Al-Shabaab die Grenze überschritten habe, sei äußert ungewöhnlich, sagte Mohamud. Die äthiopische Regierung hatte sich am Freitagmorgen noch nicht zu den Angriffen geäußert.

Al-Shabaab wiederum erklärte über einen Radiosender der Miliz, 87 Soldaten und Polizisten getötet zu haben. Die Terrormiliz begeht immer wieder Anschläge in der Region am Horn von Afrika. Sie will Somalias Regierung stürzen, um einen islamischen Staat zu errichten.