Hunderte Tote bei ethnischer Gewalt in Äthiopien

Bei einem vermutlich ethnisch motivierten Angriff in Äthiopien sind einem Augenzeugen zufolge mehr als 300 Zivilisten getötet worden. Unbekannte hatten am Montag in der Region Oromia Zivilisten vor allem der Volksgruppe der Amhara angegriffen. "Jetzt werden Tote eingesammelt, bisher sind es 320 Leichen, aber die vollständige Zahl ist noch nicht bekannt", sagte der Augenzeuge, der anonym bleiben wollte, dem regionalen Fernsehsender AMC.