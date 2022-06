Putin hatte am Dienstag seine erste Auslandsreise seit Beginn des russischen Militäreinsatzes in der Ukraine Ende Februar absolviert: In Tadschikistan traf er Präsident Emomali Rachmon. Der russische Staatschef war zuletzt Anfang Februar ins Ausland gereist und bei der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Peking mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping zusammengetroffen.