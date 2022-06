Rufe nach weiteren EU-Sanktionen gegen Russland

Mehrere EU-Staaten fordern weitere Sanktionen gegen Russland und Belarus sowie das Bekenntnis der Union zu mehr militärischer Hilfe für die Ukraine. Diplomaten berichteten am Rande des Treffens der EU-Außenminister am Montag in Luxemburg, vor allem die nordischen und osteuropäischen Länder drängten darauf, dass die EU-Kommission mit den Arbeiten an einem siebenten Sanktionspaket beginne. Dieser Ansicht seien etwa ein Drittel der 27 Mitgliedstaaten.