Ungarn verlängert Preisstopp bis Anfang Oktober

Der Preisstopp in Ungarn bei einzelnen Grundnahrungsmitteln und bei Treibstoff bleibt bis zum 1. Oktober 2022 bestehen. Das erklärte der ungarische rechtsnationale Ministerpräsident Viktor Orban am heutigen Donnerstag auf seiner Facebook-Seite. Die Deckelung der Preise hätte am 1. Juli auslaufen sollen. Mit der Verlängerung können die Ungarn weiter Zucker, Mehl, Sonnenblumenöl, Schweine- und Hühnerfleisch aus heimischer Produktion sowie Milch günstig kaufen.