Stephen Curry steht knapp vor NBA-Rekord für Dreier

Basketball-Superstar Stephen Curry fehlen nur noch zwei erfolgreiche Drei-Punkte-Würfe für den NBA-Rekord. Der langjährige Leistungsträger der Golden State Warriors erzielte beim 102:100-Sieg seines Teams gegen die Indiana Pacers am Montagabend fünf Dreier und wird die historische Bestmarke wohl schon am Dienstag (Ortszeit) gegen die New York Knicks im Madison Square Garden brechen. Durch den Erfolg steht Golden State nun bei 22 Siegen in 27 Partien.