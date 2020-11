Virtuelle Führungen und Artist Talks im mumok

Facebook

Auch wenn die Ausstellung "Hugo Canoilas. On the extremes of good and evil" aufgrund des Lockdowns noch nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden konnte, gibt es online Einblicke in die Schau: So hat der Kapsch Contemporary Art-Preisträger im Rahmen einer Instagram-Livesession Fragen der User beantwortet. Weitere Angebote finden sich auf der mumok-App sowie auf der Website des Museums.