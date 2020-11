Filmfest Mannheim-Heidelberg: Preis für "My Mexican Bretzel"

Der Film "My Mexican Bretzel" ist mit dem Hauptpreis des Internationalen Filmfestival Mannheim-Heidelberg ausgezeichnet worden, teilten die Veranstalter am Sonntag mit. Der Debütfilm der spanischen Regisseurin Nuria Giménez Lorang sei ungemein exzentrisch und unterhaltsam und habe zugleich hinterfragt, was ein Film ist und was er darf, begründete die Jury die Entscheidung. Der mit 25.000 Euro dotierte International Newcomer Award wird für die beste Regiearbeit vergeben.