Akademie des Österreichischen Films bekommt neue Chefin

Albrecht-Stadler bekräftigte in einer Aussendung ihr Ziel, die Rolle der Akademie als Botschafterin des heimischen Films fortzuführen. "Gleichzeitig geht für mich ein Traum in Erfüllung, nun mit lauter Menschen zu tun zu haben, die einen mit ihren Geschichten und Filmen in andere Welten eintauchen lassen. Eine Fähigkeit, die gerade jetzt so wichtig ist."

Die erste große Bewährungsprobe für Albrecht-Stadler wird die coronabedingt von Jänner auf Juni 2021 verschobene Verleihung des 11. Österreichischen Filmpreises sein. Die Einreichfrist hierfür beginnt am 24. November.