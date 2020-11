Vier junge Burschen fahren mit Pkw Grazer Polizei davon

Vier Jugendliche sind Donnerstagabend in Graz in einem Pkw vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Die Burschen im Alter von zwölf bis 17 Jahren waren einer Streife aufgefallen, als sie nach 20.00 Uhr in der Wienerstraße unterwegs waren. Als sie kurz darauf gestellt wurden, stellte sich heraus, dass die Kennzeichentafeln gestohlen waren. Im Wagen fand sich auch eine kleine Menge Cannabis. Die vier wurden angezeigt, wie die Landespolizeidirektion am Freitag mitteilte.