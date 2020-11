RAI sendet Mozart-Requiem als Hommage an die Toten von Wien

Nach dem Anschlag in Wien sendet Italiens öffentlich-rechtliche TV-Anstalt RAI als Hommage an die Todesopfer des Attentats Mozarts Requiem. In der Aufzeichnung dirigiert Herbert von Karajan die Wiener Philharmoniker und den Wiener Singverein. Solisten sind Anna Tomowa-Sintow, Helga Müller-Molinari und Vinson Cole. Das Konzert wird am Mittwoch um 18 Uhr auf RAI 5, dem Kulturkanal des italienischen Staatsfernsehens gesendet.