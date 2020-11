Deutschland und Italien kontrollieren Grenzen zu Österreich

Nach dem Anschlag in Wien kontrolliert die deutsche Bundespolizei die deutsch-österreichische Grenze mit erhöhter Wachsamkeit. "Unsere Kräfte sind entsprechend sensibilisiert", sagte ein Polizeisprecher am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Auch Italien verschärfte die Sicherheitskontrollen an den Grenzübergängen zu Österreich, angefangen vom Brenner an der Grenze zwischen Tirol und Südtirol. Auch das Militär des italienischen Heeres beteiligte sich an den Kontrollen.