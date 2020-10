Flieger mit 1,5 Tonnen Kokain in Mexiko sichergestellt

An Mexikos Karibikküste sind in einem Flugzeug 1,5 Tonnen Kokain gefunden worden. Soldaten stellten die Drogen und den Flieger kurz nach dessen Landung am Flughafen der Stadt Chetumal sicher, teilte Mexikos Präsident Andres Manuel Lopez Obrador mit. Ein Mensch an Bord sei festgenommen worden. Zuvor sei das Eindringen von drei Flugzeugen in Mexikos Luftraum festgestellt worden, von denen nur das eine gelandet sei. Woher es stammte, sagte Lopez Obrador nicht.