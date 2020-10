Vorbeikommender Autofahrer entdeckte Hallenbrand in OÖ

Ein zufällig vorbeikommender Autofahrer hat am späten Samstagnachmittag den Brand einer aufgelassenen Tennishalle in Windischgarsten (Bez. Kirchdorf) bemerkt und Alarm geschlagen. Der 43-Jährige aus dem Bezirk Gänserndorf (NÖ) war auf der Hengstpasslandesstraße unterwegs, als er das Feuer bemerkte, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Sonntag, Sechs Feuerwehren mit insgesamt 133 Einsatzkräften konnten die Flammen rasch löschen. Verletzt wurde niemand.