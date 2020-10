Elf Bergleute bei Erdrutsch in indonesischer Mine getötet

Bei einem Erdrutsch in einer illegalen Kohlemine in Indonesien sind elf Menschen ums Leben gekommen. Das Unglück habe sich im Bezirk Muara Enim auf der Insel Sumatra ereignet, sagte der örtliche Polizeichef Donnie Eka Syaputra am Donnerstag. Die Bergleute arbeiteten in 20 Meter Tiefe, als sie von den Erdmassen begraben wurden.