Kirgistans Parlament bestimmt Schaparow erneut zum Premier

Inmitten der politischen Krise in Kirgistan hat das Parlament des zentralasiatischen Landes den Nationalisten Sadyr Schaparow ein zweites Mal zum Ministerpräsidenten bestimmt. An der Sondersitzung am Mittwoch in der Hauptstadt Bischkek beteiligten sich mehr als 80 der 120 Parlamentsabgeordneten, die Fraktionen der Regierungskoalition stimmten für Schaparow.