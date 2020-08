50-Jähriger bei Alpinunfall in Tirol tödlich verunglückt

Ein 50-jähriger Österreicher hat am Sonntag bei einem Alpinunfall in Sellrain in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) tödliche Verletzungen erlitten. Laut Polizei war dem Mann ein großer Stein ausgebrochen, an dem er sich festgehalten hatte. Er stürzte daraufhin in dem steilen felsigen Gelände rund 20 bis 30 Meter ab. Bereits am Samstag war in Kappl (Bezirk Landeck) ein 25-Jähriger in den Tod gestürzt.