Ligasenat 5 tagt am Dienstag in Causa SV Mattersburg

Der Lizenzausschuss der Fußball-Bundesliga macht sich am Dienstag ein genaues Bild vom SV Mattersburg. Bei der Tagung des Senats 5 soll die am Freitagabend von den Burgenländern eingereichte Stellungnahme geprüft werden. Sollte sich das Komitee zur Einleitung eines Verfahrens entschließen, tritt ein Liga-interner Instanzenzug in Kraft, der erst in mehreren Wochen abgeschlossen wäre.