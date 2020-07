Musiker protestieren in Prag gegen Corona-Einschränkungen

Mehr als tausend Musiker und Kreative haben in Prag an einer Kundgebung unter dem Motto "Für Live-Musik" teilgenommen. Mit der Aktion auf dem Altstädter Ring am Montagabend wollten sie nach Angaben der Veranstalter auf ihre existenziellen Probleme wegen der Coronakrise hinweisen. Man sehe kein Licht am Ende des Tunnels, hieß es in einem offenen Brief an Ministerpräsident Andrej Babis.