Wieder mehr als 1.000 aktive Corona-Kranke in Österreich

Erstmals seit dem 19. Mai gibt es in Österreich wieder mehr als 1.000 mit dem Coronavirus SARS-COV-2 infizierte Menschen. Nach den am Montag veröffentlichten Zahlen des Innenministeriums waren 1.012 Menschen aktiv an Covid-19 erkrankt. Insgesamt gab es in Österreich bisher 18.365 positive Testergebnisse, 706 sind bisher an oder mit Covid-19 gestorben, 16.647 sind wieder genesen.

Derzeit befinden sich 78 Menschen aufgrund des Coronavirus in krankenhäuslicher Behandlung, davon zehn auf Intensivstationen. Gegenüber Sonntag sind 85 Infektionen hinzugekommen, die weitaus meisten erneut in Oberösterreich mit 57. Wien folgte an zweiter Stelle mit 21. Fünf gab es in Niederösterreich, je einen in Salzburg und der Steiermark. In den anderen Bundesländern wurden keine weiteren Fälle registriert.

Auch bei den aktiv Erkrankten insgesamt liegt Oberösterreich mit 414 derzeit an erster Stelle. Die stärksten Zuwächse wurden in den Bezirken Linz-Stadt, Linz-Land und Perg verzeichnet. Stand Montagfrüh wurden 22 Patienten in Spitälern auf Normalstationen und einer auf der Intensivstation behandelt. 2.854 Personen waren in Quarantäne.

Die Infektions-Fälle in oberösterreichischen Fleischverarbeitungsbetrieben und Schlachthöfen wurden bei einem Screening gefunden, wie Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Montag bekannt gab. "Das unterstreicht die Wichtigkeit und Effektivität unserer erweiterten Teststrategie", sagte Anschober.

Die Gesundheitsbehörden haben nun ein österreichweites Screeningprogramm für das Coronavirus gestartet. Demnach sind 25.000 bis 30.000 freiwillige Tests pro Woche möglich. Dafür sind 240 Millionen Euro bis Jahresende vorgesehen.

Ziel ist es Anschober zufolge, in potenziellen Risikobereichen - unter anderem Pflege- und Altersheime, Gesundheitseinrichtungen (Arztpraxen, Krankenhäuser etc.) - durch regelmäßige, risikobasierte Testungen Frühwarnsysteme aufzubauen.

Die drei betroffenen fleischverarbeitenden Betriebe in Oberösterreich zeigten sich unterdessen im Gespräch mit der APA optimistisch, dass die Infektionsketten mittlerweile ausgeforscht seien und es zu keinen weiteren daraus resultierenden Fällen mehr kommen werde. Alle betonten ihre hohe Bereitschaft zu testen und die strengen Hygienemaßnahmen.

Beim zum Handelskonzern Spar gehörenden Fleischverarbeiter Tann in Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) gibt es laut Behörden fünf, laut Unternehmen vier Fälle. Die Betroffenen, die in der Verpackung arbeiten, seien seit mehr als einer Woche zu Hause, sagte eine Sprecherin gegenüber der APA, weitere Personen aus deren Umfeld seien in Quarantäne. Mittlerweile seien so gut wie alle der rund 190 Mitarbeiter am Standort getestet worden. Alle mit Ausnahme der bekannten Fälle waren negativ. Man gehe davon aus, dass die Infektionskette geschlossen sei, der Betrieb laufe daher normal - mit den ohnehin hohen Hygienebestimmungen, wie betont wurde - weiter.

Seitens der Firma Hubers Landhendl hieß es, es seien zwei Mitarbeiter betroffen, die allerdings im Büro tätig seien und nicht in der Produktion. Eine Person arbeite gar nicht mehr beim Unternehmen, die andere sei in Heimquarantäne, so ein Firmensprecher zur APA. Nichtsdestotrotz würden laufend Test bei den Mitarbeitern gemacht. Zudem gebe es seit Beginn der Pandemie strenge Hygieneauflagen im Werk, die seit März auch nicht zurückgefahren worden seien - etwa Maskenpflicht oder Desinfektion. Man gehe davon aus, dass die aktuelle Infektionskette geschlossen sei. Bei Hubers Landhendl am Standort Pfaffstätt sind rund 800 Mitarbeiter beschäftigt, die allerdings nicht alle in der Fleischproduktion arbeiten, sondern auch u.a. in der Logistik.

Beim Fleischverarbeiter Großfurtner mit Sitz in Utzenaich wird betont, man habe sich freiwillig für Screenings gemeldet. Bei diesen seien dann drei Personen am Standort St. Martin im Innkreis positiv getestet worden. Man habe im Betrieb von Beginn an strenge Maßnahmen gesetzt wie Maskenpflicht und Fieberkontrollen. Die betroffenen Mitarbeiterinnen - sie waren symptom- und fieberfrei - dürften sich demnach privat infiziert haben. Sie arbeiten in zwei unterschiedlichen Abteilungen, die daraufhin vorübergehend geschlossen wurden bis alle Mitarbeiter dort getestet waren. Bis auf die drei bekannten Fälle seien alle negativ gewesen, hieß es. Mittlerweile seien die Abteilungen wieder offen und man gehe nicht davon aus, dass es durch diese Infektionskette zu weiteren Fällen kommen werde. Großfurtner beschäftigt insgesamt 600 Mitarbeiter, davon rund 400 im betroffenen Werk. Dort wurden bisher insgesamt 180 Tests durchgeführt, die restlichen sollen bis Dienstag erfolgen.

Nach dem Land Oberösterreich verfügte unterdessen auch die Stadt Wels eine Maskenpflicht in ihren Amtsgebäuden. Ab Dienstag muss dort Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Wels, das zwischenzeitlich bereits ohne Infektion gewesen war, ist vom neuerlichen Aufflammen von Covid-19 und auch den daraus resultierenden Schulschließungen in mehreren oö. Bezirken betroffen.

Zudem wurden wegen der steigenden Zahl von Corona-Erkrankungen vom Gesundheitsdienst der Stadt auch die FSME-Impfungen vorübergehend ausgesetzt. Am Montag wurden in Wels 26 Erkrankte gezählt, 69 Personen standen unter Quarantäne.

Auch in Wien könnten die Vorsichtsmaßnahmen in Sachen Coronavirus wieder verschärft werden, wenn die Situation es erfordert - ähnlich wie in Oberösterreich, wo etwa das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in Amtsgebäuden wieder vorgeschrieben ist. Das hat Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Montag in einer Pressekonferenz erläutert. Vorerst sind jedoch keine entsprechenden Schritte geplant.

"Das Coronavirus wird uns noch länger begleiten", betonte Ludwig. Er habe immer dafür plädiert, dass man auch regional reagieren könne, wenn dies nötig sei. "Das Wichtige ist, dass wir immer sehr schnell wissen, was die Auslöser sind, welche Bezugspersonen es gegeben hat und dass wir die Cluster schnell eingrenzen und Maßnahmen setzen. Das funktioniert derzeit sehr gut."

Darum sehe er aktuell keinen unmittelbaren Anlass, in Wien vergleichbare Maßnahmen durchzuführen wie in Oberösterreich. "Aber es ist nicht auszuschließen", fügte er hinzu - etwa dann, wenn es zu einer deutlichen Häufung der Fälle komme.

In den vergangenen Tagen waren in Wien wieder mehr Neuinfektionen registriert worden als zuletzt, also sich der Schnitt auf rund 20 neue Fälle eingependelt hatte. Am Samstag wurden etwa 53 Infektionen gemeldet. Aktuell sind 4.100 positive Tests bestätigt. Von Sonntag auf Montag wurden 21 neue Infektionen entdeckt.

Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt in der Bundeshauptstadt 198. Insgesamt 3.555 Personen sind wieder genesen.