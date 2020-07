Vater tötet in der Schweiz zwei Kinder und dann sich selbst

Facebook

Die Tat hatte sich zwischen Samstagabend und Sonntagmittag ereignet. Die genauen Umstände werden noch untersucht. Während die beiden Kinder keine äußeren Verletzungen aufwiesen, sei der Vater an den Folgen von Stichverletzungen gestorben, so die Polizei. Die Leichen waren am Sonntag in einer Wohnung in Eschenz bei Stein am Rhein im Kanton Thurgau entdeckt worden, etwa 30 Kilometer westlich von Konstanz am Bodensee. Laut Polizei lebte der Deutsche schon länger in der Nordschweiz.