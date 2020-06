Spanier demonstrieren für gesellschaftlichen Neustart

In Spanien sind am Samstag Tausende Menschen auf die Straße gegangen, um für einen gesellschaftlichen Neustart nach der Coronakrise zu demonstrieren. Zu den Protesten in rund 60 Städten hatten mehrere Gewerkschaften aufgerufen. Die wirtschaftlichen Verwerfungen haben Hunderttausende Menschen in die Arbeitslosigkeit gestürzt. Im März stieg die Arbeitslosenrate auf 14,4 Prozent.