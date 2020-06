Laut Minister 40 Tote Chinesen bei Grenzvorfall mit Indien

Bei dem Zwischenfall am Montag an der gemeinsamen Grenze sind nach indischer Darstellung Dutzende chinesische Soldaten ums Leben gekommen. Wenn es auf indischer Seite 20 Todesopfer gegeben habe, seien es in China "mindestens doppelt so viele", sagte Verkehrsminister V.K. Singh dem Sender TV News24 am Wochenende.