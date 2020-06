Dekane fordern Theologie als Bezugspunkt für Ethikunterricht

Die Dekane der theologischen Fakultäten an den Unis fordern die Verankerung der Theologie als Bezugswissenschaft für den geplanten Ethikunterricht an den Schulen. Derzeit sei dies nicht vorgesehen, bemängeln sie in ihrer Stellungnahme zum entsprechenden Gesetzesentwurf. Die Berufsschullehrer wiederum verlangen Religion als bundesweites Pflichtfach an den Berufsschulen.