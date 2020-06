Slowenien öffnet für Friaul - Schlange an Grenze

Slowenien hat am Samstag die Grenze zunächst für die italienische Nachbarregion Friaul-Julisch Venetien geöffnet. Ab Samstag erlaubte Slowenien wieder den internationalen Bus- und Zugverkehr. Im Laufe des Tages bildeten sich an den italienisch-slowenischen Grenzübergängen in Triest Autoschlangen, berichteten die Lokalbehörden in Triest am Samstag.