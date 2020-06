Veranstaltungsbranche ruft am Montag zur Demo auf

"Wir sind es leid, zu erklären warum unsere Branche in Nöten ist: das so Offensichtliche zu rechtfertigen", heißt es in der Ankündigung einer für den kommenden Montag geplanten Kundgebung der Initiative "Ohne Uns". Alle Veranstaltungsdienstleister werden österreichweit aufgerufen, ab 19 Uhr am Heldenplatz teilzunehmen.